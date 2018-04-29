TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Kayseri Erciyesspor, bugün deplasmanda Muğlaspor ile oynayacakları 33. hafta maçında sahaya çıkmayacak.

Kulüp başkanı Yaşar Çalış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligden düşmeleri haftalar önce kesinleşen takımlarının kimseden destek görmediğinden yakındı.



Çalış, "Borçları nedeniyle kulübümüzün kasasına 1 lira dahi girmiyor. Tüm masrafları cebimizden karşılamak durumunda kalıyoruz. Kayseri Erciyesspor da bu kentin takımı ancak kimse sahip çıkmıyor. Hem maddi imkansızlıklar nedeniyle hem de bu durumu protesto için bugün saat 15.30'da Muğlaspor ile deplasmanda oynayacağımız maç için Muğla'ya gitmedik." dedi.



Kayseri Erciyesspor, gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.