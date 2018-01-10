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Kayserispor: 4 - Slovacko: 1

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, hazırlık maçında Çekya temsilcisi Slovacko'yu 4-1 mağlup etti.

Kayserispor: 4 - Slovacko: 1

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, hazırlık maçında Çekya temsilcisi Slovacko'yu 4-1 mağlup etti.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde sarı-kırmızılı takımın kamp yaptığı otelin sahasında oynanan maçta Kayserispor'a galibiyeti getiren goller, Varela, Umut Bulut, Mendes ve Stojiljkovic'ten geldi. Çek temsilcisi, bir penaltı atışından yararlanamadı.

Kayserispor'un yeni transferi William de Amorim, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Slovacko karşısında çıktı.

Sarı-kırmızılılar, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Kukesi'ye 2-1 mağlup olmuştu.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #süper lig #Slovacko #Kayserispor #hazırlık maçı #futbol
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