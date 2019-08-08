Sarı-kırmızılı ekip, Hollandalı orta saha oyuncusu Rienstra ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı orta saha oyuncusu Ben Rienstra'yı kadrosuna kattı.



Yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla kulüp tesislerinde düzenlenen törende 29 yaşındaki Rienstra, kendisini 2 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Heerenveen takımında hücuma dönük orta saha olarak görev yapan Rienstra, dün sabah saatlerinde Kayseri'ye gelmiş ve sarı-kırmızılı ekibin akşam yapılan antrenmanını takip etmişti.

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