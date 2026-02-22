🔴 Kayserispor - Antalyaspor CANLI İZLE! Kayserispor - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor, sahasında istikrarlı bir grafik çizmek isteyen Antalyaspor’u konuk ediyor. Kritik mücadele öncesinde tüm gözler Kayseri’deki dev randevuya çevrildi.

İşte 22 Şubat Pazar günü oynanacak maça dair tüm detaylar ve canlı izleme bilgileri:

📺 Kayserispor - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda, Nasıl İzlenir?

Kayserispor ile Antalyaspor arasındaki bu kritik randevu, 22 Şubat Pazar günü saat 13.30’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Dijital İzleme: Karşılaşma, Digiturk üzerinden yapılan TV yayınının yanı sıra beIN CONNECT ve TODplatformları üzerinden internetten canlı olarak takip edilebilecek.



🏟️ Maç Saati, Stadyum ve Hakem Kadrosu

RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak maçın hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından şu şekilde açıklandı:

Baş Hakem: Halil Umut Meler

Yardımcı Hakemler: Hüseyin Aylak, Selim Şenöz

Dördüncü Hakem: Ömer Faruk Gültekin

📊 Takımların Durumu: Maç Önü Notları

Takımların güncel durumu şu şekilde:

Antalyaspor: Ligde çıktığı 22 maçta 23 puan toplama başarısı gösterdi. Akdeniz ekibi, son lig mücadelesinde Samsunspor’u 3-1 gibi net bir skorla mağlup ederek moral depoladı.

Kayserispor: Ev sahibi ekip bu sezon iç sahada zorlanıyor. Çıktığı 10 lig maçının 6’sını kaybeden sarı-kırmızılılar, bu kötü gidişata taraftarı önünde son vermek istiyor.

📋 Muhtemel 11’ler

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Lionel Carole, Olivier Kemen, Kartal Kayra Yılmaz, Carlos Mané, Mame Thiam, Aylton Boa Morte, Duckens Nazon.

Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Soner Dikmen, Fernando, Erdoğan Yeşilyurt, Sander van de Streek, Larsson, Adam Buksa.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: "Zor bir maça daha çıkacağız. Kazanmak zorundayız. Taraftarımızın desteğiyle bu maçtan galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum. Ligde kalmak için rakibimizi yenmeliyiz."

Öte yandan Kayserispor cephesinde teknik sorumlu Sinan Kaloğlu da öncelikli hedeflerinin bu ligde kalıcı olmak olduğunu ve taraftarın desteğinin bu süreçte hayati önem taşıdığını belirtti.