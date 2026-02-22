🔴 Kayserispor - Antalyaspor CANLI İZLE! Kayserispor - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in 23. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Saat 16.00’da başlayan mücadele öncesi iki takımın ilk 11’leri belli oldu. İşte sahaya çıkan isimler ve maçın detayları.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İLK 11’LER

Gaziantep FK:

Zafer Görgen, Luis Pérez, Arda Kızıldağ, Tayyib Talha Sanuc, Kevin Rodrigues, Ogün Özçiçek, Alexandru Maxim, Christopher Lungoyi, Kacper Kozlowski, Karamba Gassama, Mohamed Bayo.

Trabzonspor:

Andre Onana, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Arseniy Batagov, Mathias Fjörtoft Lövik, Christ Inao Oulaï, Tim Jabol-Folcarelli, Ernest Muçi, Mustafa Eskihellaç, Felipe Augusto, Paul Onuachu.

Trabzonspor ligde 3. sırada yer alıyor ve 45 puanla zirve yarışını sürdürüyor. Bordo-mavililer deplasmandan topladığı 21 puanla dış sahada da etkili bir performans ortaya koydu.

Gaziantep FK ise 25 puanla orta sıralarda bulunuyor. Ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak çıkış arıyor.

Gaziantep’te oynanan karşılaşmada gözler hem zirve hattını hem de orta sıraları yakından ilgilendiren mücadelede olacak.