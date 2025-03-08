Kayserispor- Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor- Başakşehir maç canlı izle

Trendyol Süper Lig’de 27. hafta heyecanı sürerken, Kayserispor sahasında Başakşehir’i ağırlayacak. Karşılaşma, RHG Enertürk Enerji Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kayserispor- Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor- Başakşehir maç canlı izle
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Kayserispor ile Başakşehir, Süper Lig’de bugüne kadar 31 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 10’unu Kayserispor kazanırken, 13’ünde Başakşehir galip geldi. 8 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Kayserispor rakip fileleri 26 kez havalandırırken, Başakşehir 34 golle karşılık verdi.

Kayseri’de oynanan 15 maçta ise ev sahibi ekip 6, Başakşehir 5 galibiyet aldı. 4 karşılaşmada ise taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Kayserispor’da Anthony Uzodimma, Julian Jeanvier ve Arif Kocaman sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Başakşehir’de ise sarı kart cezalısı Ömer Ali Şahiner ile sakatlığı bulunan Onur Ergün kadroda yer alamayacak. Ayrıca, yeni transferler Christopher Operi ve Festy Ebosele’nin durumu teknik direktör Çağdaş Atan’ın kararına bağlı olacak.

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