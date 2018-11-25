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Kayserispor'dan Ertuğrul Sağlam kararı

Kayserispor Yönetim Kurulu, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile devam kararı aldı.

Kayserispor'dan Ertuğrul Sağlam kararı

Kayserispor Yönetim Kurulu, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile devam kararı aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 5-0 mağlup olan Kayserispor'da maç sonrası istifa sinyali veren Ertuğrul Sağlam ile yönetim arasında yapılan görüşme sonunda deneyimli teknik adamın görevine devam etmesine karar verildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere Aytemiz Alanyaspor müsabakası sonrasında teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam basın toplantısında başkanımız Erol Bedir ile bir görüşme yapacağını deklare etmişti. Hocamız bugün başkanımız ile yaptığı görüşmede takımın önünü açmak adına görevi bırakabileceğini belirtmiştir. Yönetim kurulumuz toplantı neticesinde hocamız ile yeniden görüşerek karşılıklı olarak göreve devam kararı almıştır." denildi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Kayserispor #ertuğrul sağlam
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