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Kayserispor'dan kupada galibiyet

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Kayserispor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti.

Kayserispor'dan kupada galibiyet

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Kayserispor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle biten müsabakanın 59. dakikasında Kayserispor öne geçti. Sol kanatta kendi sahasından aldığı topla hareketlenen Bilal Başacıkoğlu, kaleyi karşıdan gördüğü pozisyonda ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

67. dakikada Gyan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Kravets'in sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

90. dakikada Eugenio'nun güzel pasıyla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan İbrahim Akın, kaleciyi de çalımlayarak, meşin yuvarlağı boş filelere yolladı: 1-2.

Müsabaka Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık'ta Kayseri'de oynanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kayserispor
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