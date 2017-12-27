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Kayserispor evinde avantajı yakaladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor, Antalyaspor'u 3-1 yendi.

Kayserispor evinde avantajı yakaladı

Futbolda, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında KayserisporAntalyaspor'u 3-1 yendi.

5. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Nazım Sangare'nin ara pasında sol çaprazdan ceza alınan giren Deniz Kadah'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

43. dakikada sol kanattan Umut Bulut'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Mendes'in aşırtma vuruşunda, top auta çıktı.

53. dakikada gelişen Kayserispor atağında sol çizgiye inen Atila Turan'ın ceza alanına gönderdiği topa arka direkte yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

55. dakikada Umut Bulut'un şık pasıyla savunmanın arkasına sarkan Deniz Türüç, ceza sahası sağ çaprazından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

88. dakikada Espinoza'nın ara pasına hareketlenen Deniz Türüç sağ çaprazdan ceza alanınına girer girmez topu kale alanına çıkardı. Arka direğe hareketlenen Mendes, tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1

Maç, Kayserispor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ziraat türkiye kupası #Kayserispor #antalyaspor
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