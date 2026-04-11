Kayserispor - Fenerbahçe maçı : İlk 11’ler belli oldu

Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Ali Yılmaz yönetecek.

İki takım ligde 50. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 49 maçta Fenerbahçe 31 galibiyet alırken, 10 maç berabere bitti, Kayserispor ise 8 kez kazandı.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Brenet, Bennasser, Furkan, Dorukhan, Cardoso, Makarov, Chalov.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.