Kayserispor – Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor – Galatasaray maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor, sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Karşılaşmanın yayın saati, kanal bilgisi ve muhtemel 11’ler futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kayserispor – Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor – Galatasaray maçı CANLI İZLE
Yayınlanma: Güncellenme:

Süper Lig’de haftanın kritik maçlarından biri Kayseri’de oynanacak.
3. hafta programında Kayserispor, kendi sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak. Karşılaşma bu akşam saat 21.30’da başlayacak. Futbolseverler mücadeleyi beIN Sports 1 (4K) ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

MÜCADELE RHG ENERTÜRK ENERJİ STADYUMU’NDA

Kayseri Kadir Has yerleşkesinde bulunan RHG Enertürk Enerji Stadyumu, önemli karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Tribünlerde her iki takım taraftarlarının da yoğun ilgisi bekleniyor.

HAKEM ALPER AKARSU DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, müsabakada görev alacak hakemleri açıkladı. Kayserispor – Galatasaray maçını Alper Akarsu yönetecek. Yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mehmet Kısal üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Fatih Tokail sahada olacak.

Hava durumu tersine dönüyor! Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyorHava durumu tersine dönüyor! Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyorYurt
Kerem Aktürkoğlu transferinde yeni gelişme! “Perşembe günü İstanbul’a gelecek” iddiası gündemi sarstıKerem Aktürkoğlu transferinde yeni gelişme! “Perşembe günü İstanbul’a gelecek” iddiası gündemi sarstıSpor
Doktorlar 3 hafta ömür biçmişti: Evre Başak Clarke’dan acı haberDoktorlar 3 hafta ömür biçmişti: Evre Başak Clarke’dan acı haberGündem
Galatasaray Kayserispor canlı maç izle s sport maç izle kayserispor canlı maç izle Galatasaray maçı
Günün Manşetleri
"Müzakereleri engellemek için bahane arıyorlar"
Şatafatlı düğünler kara para kapısı çıktı
‘Kurasız hac’ vaadiyle vatandaşları kandıran acentelere ağır ceza
TZOB Başkanı Bayraktar’dan su kaynakları için kritik uyarı
Yaya geçitleri yeniden düzenleniyor
Hakem kurulu bugün ikinci kez toplanacak
Onlarca yol sabahın erken saatlerinde kapatıldı, işte kapatıla
Yol kesen ve düğünde havaya ateş açanlara hapis cezası
Gazze’de açlıktan can kaybı 281’e çıktı
Bahçeli’den Özel’in Meclis çağrısına tepki
Çok Okunanlar
1.250.000 TL’yi bankaya yatıran 32 günde servet kazanıyor! 1.250.000 TL’yi bankaya yatıran 32 günde servet kazanıyor!
Emekliye promosyon müjdesi! Emekliye promosyon müjdesi!
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
Hava durumu tersine dönüyor! Hava durumu tersine dönüyor!
Gözlük kullananlara müjde! Gözlük kullananlara müjde!