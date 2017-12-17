Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u Umut Bulut'un golleriyle 2-0 yendi.

Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk oldu.



20. dakikada Kayserispor öne geçti. Aykut Çeviker'in uzaklaştırmak istediği topla buluşan Umut Bulut, Mustafa Yumlu'yu geçtikten sonra yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi: 1-0.



45. dakikada sağ kanattan Olcan Adın'ın kullandığı köşe atışında arka tarafta topa iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşu kaleci Lung'da kaldı.



İlk yarıyı Kayserispor 1-0 önde tamamladı.



İkinci yarı

Müsabakanın 60. dakikadasında sol kanattan Mendes'in yaptığı ortada Kana Bıyık topu Sapunaru'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



75. dakikada Kayserispor farkı ikiye çıkardı. Ceza alanı önünde Espinoza'nın vuruşunda kaleci Lukac'tan seken topla buluşan Boldrin'in şutunda top direkten döndü. Meşin yuvarlağı takip eden Umut Bulut, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.



Kayserispor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.