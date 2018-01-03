banner962
Başbakan Yıldırım'ın acı günü
Başbakan Yıldırım'ın acı günü
Spotify hakkında flaş karar
Spotify hakkında flaş karar
Vida'nın 'Come to Beşiktaş' dediği yıldız oyuncu
Vida'nın 'Come to Beşiktaş' dediği yıldız oyuncu
FLAŞ: Görevden alındı! Yarine gelen isim...
FLAŞ: Görevden alındı! Yarine gelen isim...

Kayserispor'un Antalya kampı yarın başlıyor

Kayserispor, Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıkları kapsamında yarın Antalya'da kampa girecek.

Kayserispor'un Antalya kampı yarın başlıyor

Kayserispor, Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıkları kapsamında yarın Antalya'da kampa girecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştireceği kampta, 8 Ocak Pazartesi günü Arnavutluk'un Kukesi, 10 Ocak Çarşamba günü ise Çekya'nın Slovacko takımları ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Kayserispor, 18 Ocak Perşembe günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçının ardından Kayseri'ye dönerek ikinci yarı hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #futbol #kamp #Kayserispor #süper lig #süperlig
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Kilis'te IŞİD'e üye olmaktan aranan kadın teslim oldu
Sonraki Haber
Kira zam oranları belli oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.