Kayserispor, Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıkları kapsamında yarın Antalya'da kampa girecek.
Sarı-kırmızılı ekip, Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştireceği kampta, 8 Ocak Pazartesi günü Arnavutluk'un Kukesi, 10 Ocak Çarşamba günü ise Çekya'nın Slovacko takımları ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Kayserispor, 18 Ocak Perşembe günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçının ardından Kayseri'ye dönerek ikinci yarı hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.
Kayserispor, Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıkları kapsamında yarın Antalya'da kampa girecek.
Kayserispor, Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıkları kapsamında yarın Antalya'da kampa girecek.
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