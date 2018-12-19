Kayserispor ve Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçlarında rakiplerini yenerek son 16 turuna yükseldi.

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında ağırladığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.

İzmir'de oynanan ilk maçı da 2-1 kazanan Kasımpaşa, adını son 16 turuna yazdırdı.

27. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Pavelka, ceza yayının gerisinden ara pasla topu Mustafa Ethem Erboğa'ya gönderdi. Mustafa'nın ceza sahası içinde topu kontrol ettikten sonra yerden uzak kale direğine doğru şutunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 1-0.

33. dakikada Koita'nın ceza sahası içinde Rıdvan Koçak'tan sıyrılmaya çalışırken yerde kalması üzerine maçın hakemi Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. 34. dakikada topun başına geçen Koita'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 2-0.

38. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Orta sahanın gerisinde sağ kanattan topla buluşan Koita, pasını savunmanın arkasına koşu yapan Eduok'a çıkardı. Topla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Eduok, arka direkteki Mustafa Ethem Erboğa'ya pasını gönderdi. Bu oyuncunun altıpas içinde kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

71. dakikada Kasımpaşa mücadelede 4 farklı üstünlük yakaladı. Savunmanın arkasına koşu yapan Eduok, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya yerden çektiği şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

84. dakikada Menemen Belediyespor farkı 3'e indirdi. Umut Pusat'ın ara pasında topla buluşan Serhat Baştan'ın ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak tur atladı.



Kayserispor adını son 16 turuna yazdırdı

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altay'ı 4-1 mağlup eden Kayserispor da son 16 turuna yükseldi.

İki takım arasında İzmir'de oynanan ilk maçı, Spor Toto Süper Lig temsilcisi Kayserispor 2-1 kazanmıştı.

4. dakikada Kayserispor atağında Altay yarı alanının ortalarında topla buluşan Chery'nin, ilerledikten sonra kaleyi cepheden gören pozisyonda sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten ceza alanına döndü. Topu iyi takip eden Sapunaru, altıpas üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

37. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lopes'in sol ayağı ile ceza sahasına gönderdiği ortada penaltı noktasında iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

71. dakikada Kayserispor atağında sol kanattan Chery'nin ortasında Gyan'ı geçen topu iyi takip eden Bilal Başacıkoğlu, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

80. dakikada Altay atağında, ceza alanı sol çaprazında Paixao ile verkaça giren Aganovic'in kayarak vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muammer'in kapattığı köşeden filelerle buluştu: 3-1.

82. dakikada Sapunaru'nun pasında topla buluşan Kucher'in, rakip yarı alanının ortalarından ceza sahasına gönderdiği yüksek topu iyi kontrol eden Kravets, kaleciyle karşı karşı pozisyonda yaptığı plase vuruşla skoru 4-1'e getirdi.

Kayserispor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak tur atladı.