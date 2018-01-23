- Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı: - "Her zamanki gibi ayaklarımızı yere sağlam basarak, büyük bir ciddiyet içerisinde, rakibin küçüklüğüne ya da büyüklüğüne bakmadan çalışmalarımıza başladık. İnşallah sahamızda taraftarımızın da desteğiyle kazanan taraf olmak istiyoruz"





MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, Süper Lig'in 19. haftasında karşılaşacakları Demir Grup Sivasspor maçında kazanan taraf olmak istediklerini söyledi.

Ravcı, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, dualarının Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerle olduğunu belirtti.

Ligde verilen arada iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan Ravcı, bu sürede ufak tefek sakatlıkların yaşandığını ifade etti.

Kamp sonrası ilk maçlarını Osmanlıspor karşısında yaptıklarını ve şansızlıklardan dolayı 3 puanı kaçırdıklarını dile getiren Ravcı, "1 puan da iyidir ama sadece oynadığımız oyunun neticesini alamadığımız için üzgünüz. Oyunun hakkı 3 puandı." diye konuştu.

Bundan sonraki süreçteki maçların zorlu geçeceğine dikkat çeken Ali Ravcı, pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceklerini hatırlattı.

Ravcı, bütün maçlarının zor geçeceğini bildiklerini aktararak, "Çünkü takviye yapan takımlar oldu. Sivasspor da bunlardan bir tanesi. Her zamanki gibi ayaklarımızı yere sağlam basarak, büyük bir ciddiyet içerisinde, rakibin küçüklüğüne ya da büyüklüğüne bakmadan çalışmalarımıza başladık. İnşallah sahamızda taraftarımızın da desteğiyle kazanan taraf olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer çalışmalarına da değinen Ravcı, bu konuda ilk günden itibaren çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Şu ana kadar bitirilmesi gereken bir iki oyuncun olduğunu ancak futbolcuların kendileri veya kulüplerinde bir takım sıkıntılar çıktığını bildiren sarı-siyahlı yönetici, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu transfer yapmayacağız anlamına da gelmiyor. Geciktik, lig başladı. Geciktik ama elimizde de mevcut bir kadromuz var. Çıkıp sahada aslanlar gibi mücadele eden ve sanki bu takımın transfere ihtiyacı yokmuş gibi bir oyun sergileyen takımımız var. Bir iki gün daha sabır ederseniz, transfer olacak."