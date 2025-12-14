Kazımcan Karataş: "Barış abim bana geçtiği tüm yolları adım adım söyledi"

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor’u deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray’da genç oyuncu Kazımcan Karataş, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Kazımcan, hem performansı hem de gelişim süreciyle ilgili soruları yanıtladı. Genç futbolcu, saha içinde ve dışında kendisini geliştirmek için sürekli çaba gösterdiğini belirterek, takım içindeki tecrübeli isimlerden destek aldığını dile getirdi.

Kazımcan Karataş, teknik heyet ve takım büyüklerinin kendisine önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak,

“Okan hocamın önderliğinde tüm büyüklerim bana destek oldu. Benim için özel olanlardan, Barış abim bana mental açıdan çok yardımcı oldu. Geçtiği yolları bana adım adım söyledi. Tekrardan buralara kadar geldim” ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu, mental hazırlığın performans üzerindeki etkisine dikkat çekerken, bu desteklerin sahaya daha güçlü çıkmasına yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.