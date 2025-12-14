Kazımcan Karataş: "Barış abim bana geçtiği tüm yolları adım adım söyledi"

Galatasaray’ın Antalyaspor galibiyetinin ardından konuşan Kazımcan Karataş, mental olarak hazırlanmasında Barış Alper Yılmaz’ın büyük katkısı olduğunu söyledi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kazımcan Karataş: "Barış abim bana geçtiği tüm yolları adım adım söyledi"
Yayınlanma:

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor’u deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray’da genç oyuncu Kazımcan Karataş, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Kazımcan, hem performansı hem de gelişim süreciyle ilgili soruları yanıtladı. Genç futbolcu, saha içinde ve dışında kendisini geliştirmek için sürekli çaba gösterdiğini belirterek, takım içindeki tecrübeli isimlerden destek aldığını dile getirdi.

Kazımcan Karataş, teknik heyet ve takım büyüklerinin kendisine önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak,

“Okan hocamın önderliğinde tüm büyüklerim bana destek oldu. Benim için özel olanlardan, Barış abim bana mental açıdan çok yardımcı oldu. Geçtiği yolları bana adım adım söyledi. Tekrardan buralara kadar geldim” ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu, mental hazırlığın performans üzerindeki etkisine dikkat çekerken, bu desteklerin sahaya daha güçlü çıkmasına yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.

SON DAKİKA | Deprem mi oldu? Balıkesir Sındırgı'da 3.7 Büyüklüğünde DepremSON DAKİKA | Deprem mi oldu? Balıkesir Sındırgı'da 3.7 Büyüklüğünde DepremGündem
Adana’a seyir halindeki araçta korkunç patlama: Sürücü hayatını kaybettiAdana’a seyir halindeki araçta korkunç patlama: Sürücü hayatını kaybettiYurt
Kuyumcu esnafından yıl sonu kampanyası: Yüzde 50 indirimKuyumcu esnafından yıl sonu kampanyası: Yüzde 50 indirimEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Barış Alper Yılmaz Galatasaray
Günün Manşetleri
“En önemli gündem maddemiz Gazze”
Suriye'deki saldırıda 3 kişi öldü
TBMM’de taciz soruşturması
Zehirlenme riskini tetikleyen 3 büyük hata!
Yasa dışı bahis için yeni dönem başlıyor
“’Terörsüz Türkiye’ yolunda hızlı adımlar atıyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis skandalına tepki
İstanbul ve İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu
Ankara’da 'Ruhsuzlar' adlı suç örgütüne büyük darbe
Sanatçı Güllü’nün kızı tutuklandı
Çok Okunanlar
Kazımcan Karataş: "Barış abim bana geçtiği tüm yolları adım adım söyledi" Kazımcan Karataş: "Barış abim bana geçtiği tüm yolları adım adım söyledi"
Kontrolden çıkan otomobil takla attı! 1’i bebek, 3 yaralı Kontrolden çıkan otomobil takla attı! 1’i bebek, 3 yaralı
1 milyon TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar alıyor? 1 milyon TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar alıyor?
Bu illerde kar ve kuvvetli yağış bekleniyor Bu illerde kar ve kuvvetli yağış bekleniyor
Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesine ulaşıldı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesine ulaşıldı