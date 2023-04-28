Keçiörengücü - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Keçiörengücü ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Peki Keçiörengücü - Manisa FK maçı ne zaman? Keçiörengücü - Manisa FK maçı saat kaçta? Keçiörengücü - Manisa FK maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 35. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Keçiörengücü ile Manisa FK karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Keçiörengücü, ligde oynadığı 32 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Keçiörengücü, topladığı 50 puanla 8. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Manisa FK ise ligde oynadığı 32 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altınordu ile 2-2 berabere kalan Manisa FK, topladığı 49 puanla 10. sırada yer alıyor.
KEÇİÖRENGÜCÜ - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 35. haftasındaki Keçiörengücü - Manisa FK maçı 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak.