Keçiörengücü - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Manisa FK ise ligde oynadığı 32 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altınordu ile 2-2 berabere kalan Manisa FK, topladığı 49 puanla 10. sırada yer alıyor.