Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu 257km/h hızla kaza yaptı. Sofuoğlu'nun kazaya rağmen yarınki yarışa katılacağı belirtilirken, kaza anı ve sonrasına ait fotoğraflar da paylaştıldı

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, kaza yaptı.



Dünya Süpersport Şampiyonası Avustralya yarışına katılacak Sofuoğlu, bugün kaza yaptı.



Sofuoğlu, kazayı 257km/h hızla yaptığı belirtildi.



Sosyal medya hesabından kaza anı ve sonrasına ait fotoğraflar paylaşılırken, kazaya rağmen Sofuoğlu'nun yarınki yarışa çıkacağı bildirildi.











Sofuoğlu dün yaptığı paylaşımda, "Yarış öncesi son antremanlarda en hızlısı değildik,moralimiz bozulmuştu ama sonra aklıma şu geldi! Biz bugüne kadar hiçbir zaman en hizli yada en iyi olduğumuz için kazanmadık.Dua'lar ile ve Allah nasip ettiği için kazandık! Sakatlık'tan sonra eskisi gibi motor kullanamadığımız düşünülüyor bunu söylemek için daha çok erken!" ifadelerini kullanmıştı.



ulusal.com.tr