Kenan Yıldız, Golden Boy Web Ödülü’nün sahibi oldu

Tuttosport’un paylaşımına göre, İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, kazandığı ödülle büyük bir onura imza attı. Tuttosport tarafından düzenlenen ve dünya çapında geniş bir katılım sağlanan ödüllerde, Kenan Yıldız, 1 milyon futbolseverin oylarıyla “Golden Boy Web” ödülünü kazandı.

Her yıl İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından organize edilen Golden Boy ödülü, Avrupa'nın en iyi genç futbolcusunu belirlemek amacıyla veriliyor. 2024 yılı için belirlenen 25 finalist arasında milli futbolcumuz Arda Güler de bulunuyordu.

Bu prestijli ödüle layık görülen Yıldız, Türk futbolunu gururlandırırken, Barcelona’nın genç yeteneği Lamine Yamal ise Golden Boy ödülünün sahibi oldu. Lamine Yamal, kulübüyle gösterdiği etkileyici performansın yanı sıra, yaz aylarında İspanya’nın EURO 2024 şampiyonluğuna ulaşmasında önemli bir rol oynadı.