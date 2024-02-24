Kenan Yıldız için istenen bonservis rekor kırabilir!

Avrupa'da gündem olmaya devam eden Kenan Yıldız için her gün yenir bir transfer haberi iddia ediliyor.



NTV Spor'un Tuttosport'tan aktardığı habere göre, Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservisini belirledi. Buna göre İtalyan devi, futbolcudan en az 80 milyon euro'luk gelir bekliyor.



Kenan Yıldız'ın transferinin söz konusu rakama gerçekleşmesi halinde Türk futbolcu "En yüksek bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak tarihe geçecek.



Bu alandaki rekor 34 milyon euro ile Arda Turan'a ait.



Barcelona, an itibarıyla Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan'ı 2015-16 sezonu başında Atletico Madrid'den 34 milyon euro karşılığında transfer etmişti.