Kenan Yıldız Juventus’tan ayrılacak mı? Beklenen açıklama geldi

Juventus’ta bu sezon yaşanan başarısızlığın ardından gelecek planlaması gündeme geldi. Serie A’da Şampiyonlar Ligi biletini son haftalarda kaçıran İtalyan ekibinde yönetim, sezon değerlendirmesi yaptı.

Kulübün CEO’su Damien Comolli, hedeflere ulaşamadıklarını kabul ederek özellikle Fiorentina mağlubiyetinin sezonun kırılma noktası olduğunu söyledi.

Comolli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Dördüncülüğü kaçırmak kabul edilmesi zor bir durum. Son haftalara kadar hedefin içindeydik ancak Fiorentina yenilgisi her şeyi değiştirdi. Taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Juventus'un hedefi her zaman zirve olmalı. Eğer bunu başaramıyorsak eksiklerimizi açık şekilde görmemiz gerekiyor.”

“KENAN KESİNLİKLE TAKIMDA KALACAK.”

Comolli, bu sezon performansıyla dikkat çeken Kenan Yıldız hakkında da konuştu.

Fransız yönetici, milli futbolcunun takımda kalacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kenan kesinlikle takımda kalacak. O yalnızca bugünün değil, Juventus'un geleceğinin de önemli bir parçası. Juventus'a olan bağlılığını bize açık şekilde gösterdi.”