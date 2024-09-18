Kenan Yıldız Şampiyonlar Ligi'ne tarihi golle damga vurdu!

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde açılış maçında PSV ile karşı karşıya geldi. Maçın 21. dakikasında Kenan Yıldız, attığı harika golle takımını öne geçirdi. Bu gol, Devler Ligi'nde 2024/2025 sezonunun açılış golü olarak tarihe geçti.

En Genç Golcü: Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Kenan Yıldız, Juventus tarihinde bu arenada gol atan en genç oyuncu unvanını kazandı. Bu rekor daha önce 13 Eylül 1995’te Borussia Dortmund’a karşı gol atan Alessandro Del Piero’ya aitti.