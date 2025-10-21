Kenan Yıldız UEFA'ya konuştu "Ben benim, kimseye benzemiyorum"

Juventus'un tarihi 10 numaralı formasını giymenin kendisi için ne ifade ettiğine dair sorulan soruyu yanıtlayan Kenan Yıldız, ilk başta hissettiği baskıyı ve sonrasında bu durumu nasıl aştığını anlattı. Yıldız, "İlk başta ‘Aman Tanrım, 10 numarayı giyebilecek miyim?’ diye düşündüm" ifadelerini kullandı. Ancak daha sonra bu düşünceye fazla önem vermediğini belirterek, "Sadece o numarayı giymek, parlamak ve eğlenmek istedim. Dürüst olmak gerekirse, numara oynamaz, sahada futbolcu oynar" dedi. Milli oyuncu, sahada her zaman elinden gelenin en iyisini yapmak ve yeteneklerini göstermek istediğini belirterek, "Umarım şimdiye kadar iyi gitmiştir ve böyle devam etmek istiyorum" temennisinde bulundu.

"KARŞILAŞTIRMALARI PEK SEVMEM, BEN BENİM"

Avrupa'nın en yetenekli oyuncularından biri olarak görülmesinin kendisi için bir teşvik olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Kenan Yıldız, kendine olan güçlü inancını bir kez daha gözler önüne serdi. Genç futbolcu, bu durumun kendisi için büyük bir motivasyon olduğunu ancak her zaman kendine odaklandığını vurguladı. Yıldız, kendisini başkalarıyla kıyaslamaktan hoşlanmadığını net bir şekilde ifade ederek, "Tabii ki, bu büyük bir motivasyon ama ben her zaman kendime odaklanıyorum. Karşılaştırmaları pek sevmem. Ben benim, kimseye benzemiyorum. Bu yüzden sadece kendime bakıyorum" sözlerini sarf etti.

Dünya futbolunun en büyük isimleriyle rekabet edebilme fikrinin kendisini heyecanlandırıp heyecanlandırmadığı sorulduğunda Kenan Yıldız, bunun çocukluk hayallerinin gerçekleşmesi olduğunu söyledi. Milli yıldız, "Kesinlikle evet. Beni heyecanlandırıyor çünkü çocukken orada olmayı hayal ederdim ve şimdi benim adım da başrol oyuncularının arasında. Yani, evet, bu büyük bir gurur ve muazzam bir duygu" şeklinde konuştu. Yıldız'ın bu yanıtları, genç yaşına rağmen dünya futbolunda kendine sağlam bir yer edindiğine olan inancını pekiştirdi.

SANTIAGO BERNABEU'DA BİR HAYALİN GERÇEKLEŞMESİ

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Real Madrid maçı öncesinde Santiago Bernabeu deneyimi hakkında da konuşan Kenan Yıldız, yaşadığı heyecanı dile getirdi. Yıldız, "Evet, bu harika. Her çocuk o stadyumda oynamayı hayal eder. Bence dünyanın en güzel stadyumlarından biri ve şimdi orada oynayabilmek bir hayalin gerçekleşmesi gibi" dedi. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid gibi büyük bir kulüple karşılaşmanın tek kelimeyle inanılmaz olduğunu belirterek, "Her şeyin yolunda gitmesini ve harika bir maç oynamayı umuyorum" temennisinde bulundu.

Juventus'un efsanevi 10 numarası Alessandro del Piero'nun Santiago Bernabeu'da attığı tarihi gollere atıf yapılarak yapılan karşılaştırmalara da değinen Kenan Yıldız, bu konudaki net duruşunu yineledi. Yıldız, 10 numaralı formayı giymenin "Harika bir duygu" ve "her çocuğun hayali" olduğunu belirtirken, Del Piero ile kıyaslanmaktan neden hoşlanmadığını açıkça anlattı.

Milli futbolcu, "Her zaman onunla kendimi karşılaştırılmaktan hoşlanmadığımı söylerim, çünkü o bir efsane, kariyerini bitirdi, ben ise daha yeni başlıyorum. Kendi hikayemi yazmak istiyorum. Ama evet, o her zaman hayran olduğum kişilerden biri ve şimdi bu kulüpte onun forması giyebildiğim için gurur duyuyorum" ifadeleriyle kendi kariyer yolculuğuna odaklandığını ve bir efsaneye saygı duyarken kendi mirasını yaratma arzusunda olduğunu vurguladı.