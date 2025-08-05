Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye mi gidiyor? Benfica'dan sakatlık açıklaması geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransız temsilcisi Nice ile karşılaşacak olan Benfica’da sürpriz bir gelişme yaşandı. Takımın son idmanında milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu yer almadı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Kerem’in sağ ayak bileğinde burkulma meydana geldiği ve bu nedenle antrenmana çıkamadığı bildirildi. Ancak Portekiz basını ve kulübe yakın kaynaklar, Kerem’in Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını ve antrenmana bu nedenle katılmadığını öne sürdü.

Bir süredir sarı-lacivertli kulüple ismi anılan 25 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe’yle prensipte anlaşmaya vardığı, Benfica ile yürütülen pazarlıkların sürdüğü belirtiliyor.

Kerem Aktürkoğlu’nun son durumuyla ilgili Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage’nin, Nice maçı öncesi düzenleyeceği basın toplantısında detaylı açıklama yapması bekleniyor. Sakatlık sonrası transfer sürecinin nasıl etkileneceği ise merak konusu.