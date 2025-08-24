Kerem Aktürkoğlu transferinde yeni gelişme! “Perşembe günü İstanbul’a gelecek” iddiası gündemi sarstı

Transfer süreci yaz boyunca gündemi meşgul etti. Benfica ile Fenerbahçe arasında yapılan görüşmelerde, ilk etapta 22,5 milyon euro + 2,5 milyon euro bonus içeren teklif masaya konuldu. Ancak Fenerbahçe’nin daha sonra bu teklifi geri çektiği ve 17,5 milyon euroya revize ettiği belirtildi. Benfica ise bu yeni rakamı kabul etmedi.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası yeniden ilk teklife dönülmesine rağmen Benfica cephesinde kulüp başkanı Rui Costa’nın kararlı bir tutum sergilediği ve transfer kapısını kapattığı belirtildi. Bu gelişme sonrası Portekiz ekibinde Kerem Aktürkoğlu’nun kalma ihtimali öne çıkmıştı.

“PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL’A GELİYOR”

Sosyal medyada gündeme düşen çarpıcı iddiaya göre, futbol muhabiri Sercan Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu’nun “Perşembe günü Fenerbahçe için İstanbul’a gelecek” bilgisini paylaştı. Bu iddia taraftarları heyecanlandırırken, aynı zamanda transfer sürecinin son durumuna dair tartışmaları alevlendirdi.