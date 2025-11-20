Kerem Aktürkoğlu’na ''expelliarmus'' davası! Warner Bros milli futbolcuyu mahkemeye verdi

Hollywood'un en köklü yapımcılarından Warner Bros Entertainment Inc., Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nu fikri ve sınai hakları ihlal ettiği iddiasıyla mahkemeye taşıdı.

Hollywood'un saygın kuruluşlarından Warner Bros Entertainment Inc., Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu aleyhine yasal süreç başlattı.

Warner Bros Entertainment Inc.'in mahkemeye başvurmasının temel nedeni, Kerem Aktürkoğlu'nun, 2001 - 2011 arasında çekilen 8 filmlik ünlü seri 'Harry Potter'a ait görsel ve işitsel unsurları izinsiz kullanması iddiası oldu.

Habertürk'e göre, şirket, bu ihlallerin tespit edilmesi için vakit kaybetmeden İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu ve derhal çevrimiçi delil tespiti yapılmasını talep etti.

Aktürkoğlu'nun sosyal medya hesaplarındaki tartışmalı paylaşımları da dosyanın ana dayanağı olarak mahkemeye sunuldu.

TESCİLLİ MARKALARA AÇIK ATIF İDDİASI

Dünyaca ünlü yapım şirketi, mahkemeye sunduğu şikâyet dilekçesinde, 'Harry Potter', 'Hogwarts', 'Gryffindor' gibi birçok ibarenin Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli olduğunu hatırlattı.

Warner Bros, bu markaların sadece sinema ve edebiyatla sınırlı kalmayıp, dünya çapında tanınmış ve ticari değeri yüksek markalar olduğunun altını çizdi. Marka tescil bilgilerini tablo halinde mahkemeye sunan şirket, futbolcunun paylaşımlarında bu ikonik markalara açık şekilde atıfta bulunduğunu net bir dille ifade etti.

Mahkemeye iletilen belgelerde, milli futbolcunun sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarında, 'Harry Potter' film serisinin ikonik müziği olan "Hedwig's Themei"ı kullandığı da açıkça belirtildi.

Şirket, tüm bu unsurların hiçbir izin alınmadan kullanıldığını belirterek, bunun hem telif hem marka hakkı ihlali olduğunu iddia etti.

Warner Bros Entertainment Inc., mahkemeden kritik bir adım atarak Kerem Aktürkoğlu'nun özellikle Reel videosuyla Twitter'daki paylaşımlarının uzman bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti.

Şirketin beklentisi, bu inceleme neticesinde 'Harry Potter' evrenine ait telifli müzik, karakter, logo ve diğer görsellerin gerçekten kullanıldığının tespit edilmesi.

