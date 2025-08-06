Kerem Aktürkoğlu'ndan bomba Fenerbahçe açıklaması: "Hiçbir tepkiden korkmam"

Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe forması giymeye kararlı olduğunu yakın çevresine açıkladı. Benfica ile pazarlıklar sürerken, Aktürkoğlu'nun taraftara net mesajı: “Çok yakında buluşacağız.”

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kerem Aktürkoğlu'ndan bomba Fenerbahçe açıklaması: "Hiçbir tepkiden korkmam"
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Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile yürüttüğü pazarlıklar hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertliler, milli oyuncuyu kadrosuna katmak için son adımları atarken, Aktürkoğlu’nun da bu transfere büyük istek duyduğu öğrenildi.

“ÇOK YAKINDA BULUŞACAĞIZ”

Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’ye transfer süreciyle ilgili olarak yakın çevresine net ifadelerde bulundu. Milli yıldızın, "Hiçbir tepkiden korkmam, çekinmem. Fenerbahçe forması giyeceğim. Çok istiyorum. Taraftarıyla, başkanıyla, hocasıyla buluşmaya az kaldı. Çok yakında buluşacağız" dediği belirtildi.

Fenerbahçe cephesi ise transferi resmiyete dökmek için Portekiz kulübü Benfica ile temaslarını sürdürüyor. Kerem Aktürkoğlu’nun sarı lacivertli formayı giymekte kararlı olması, görüşmelerin hızlanmasına neden olurken, transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

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