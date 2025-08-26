Kerem Aktürkoğlu’ndan Fenerbahçe’ye mesaj: “Beni almadan dönmeyin”

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcarken yıldız futbolcudan da flaş mesaj geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kerem Aktürkoğlu’ndan Fenerbahçe’ye mesaj: “Beni almadan dönmeyin”
Yayınlanma: Güncellenme:

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe yönetimine “Beni almadan İstanbul’a dönmeyin. Fenerbahçe’yle şampiyonluk yaşamaya geleceğim.” mesajını iletti. Bu gelişme, sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yarattı.

Fenerbahçe’nin 26 yaşındaki milli yıldız için Benfica’dan indirim talep etmeyeceği, 22,5 milyon Euro’luk teklifin masada olduğu belirtildi. Aktürkoğlu’nun tavrı da bu süreçte transferin seyrini hızlandırdı.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı 57 resmi maçta 16 gol ve 13 asistlik katkı sağladı. Hem Portekiz Ligi’nde hem de Avrupa kupalarında gösterdiği performansla dikkat çeken milli futbolcu, Avrupa basınında da sık sık manşetlere taşındı.

