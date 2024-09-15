Kerem Aktürkoğlu'ndan kusursuz başlangıç! Benfica'da ilk maçında gol attı

Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya 12 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, yeni takımındaki kariyerine kusursuz bir başlangıç yaptı.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 5. haftasında sahasında oynadığı Santa Clara maçına ilk 11'de başladı. Benfica forması giyen bir diğer milli futbolcu Orkun Kökçü de karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN İLK MAÇINDA İLK GOL

Yeni teknik direktörü Bruno Lage ile ilk maçına çıkan Benfica'da milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ilk maçında gol sevinci yaşadı.

Santa Clara karşılaşmanın 1. dakikasında Vinicius'un golüyle öne geçse de 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü'nün asistinde ceza sahasında zor ve ters bir vuruşla topu ağlara göndererek takımına beraberliği getirdi.

Benfica'nın diğer gollerini Florentino Luis (Dk. 34), Antonio Silva (Dk. 47) ve Angel Di Maria (Dk. 58) attı.

Kerem, 73. dakikada yerini Schjelderup'a bırakırken, Orkun ise 82. dakikada sahadan çıkarak yerine Barreiro oyuna dahil oldu.

Karşılaşmayı 4-1 kazanarak puanını 10'a çıkaran Benfica, lider Sporting Lizbon'un 5 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.