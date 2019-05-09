Bayer Leverkusen, Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen, Hoffenheim'den Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay'ı transfer etti.



Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Kerem Demirbay ile 30 Haziran 2024'e kadar geçerli olacak 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Kulüp sportif direktörü Simon Rolfes, tekniği iyi olan ve stratejik hareket edebilen bir orta saha oyuncusunu renklerine bağladıklarını vurgulayarak, Kerem'in aynı zamanda gol yollarında tehlikeli bir futbolcu olduğunu söyledi.



Bayer Leverkusen Üst Yöneticisi Rudi Völler de gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini belirterek, üç kulvarda yarışmak için Kerem Demirbay gibi oyunculara ihtiyaç duyduklarını vurguladı.



Kicker dergisinde yer alan haberde, Bayer Leverkusen'in oyuncu için 32 milyon avro serbest kalma bedeli ödediğine ve Kerem'in, kulübün şimdiye kadar transfer ettiği en pahalı oyuncu olduğuna işaret edilerek, "Böylelikle kulübün rekor transferi oldu." ifadesi kullanıldı.



Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde ise kırmızı-siyahlı kulübün Kerem için yaklaşık 28 milyon avro serbest kalma bedeldi ödediği aktarıldı.



Hoffenheim Kulübünün açıklamasında, Kerem Demirbay'ın, daha önce Liverpool'a transfer olan Roberto Firmino'dan sonra kulüp tarihinde başka takıma gönderilen ikinci en pahalı futbolcu olduğu kaydedildi. Firmino 2015'te 41 milyon avroya Hoffenheim'den İngiltere'nin Liverpool takımına transfer edilmişti.



Kariyerinde Hamburg, Kaiserslautern ve Fortuna Düsseldorf takımlarında forma giyen ve 2016'da Hoffenheim'e transfer olan Kerem Demirbay, Bundesliga'da oynadığı 74 maçta 12 gol attı. Alman Milli Takımı'nda da 2 kez forma giyen Kerem, 1 gol kaydetti.