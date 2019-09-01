CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında karşılaştığı Japonya'yı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımına turnuvada başarılar diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında karşılaştığı Japonya'yı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımını kutladı.



Sosyal medya hesabı Twitter'dan "12DevAdam" etiketiyle paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında karşılaştığı Japonya'yı mağlup eden, grup mücadelesine galibiyetle başlayan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı tebrik ediyor, turnuvada başarılar diliyorum. Yolun açık olsun." ifadelerini kullandı.