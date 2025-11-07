Kim çağrıldı, kim kadro dışı kaldı? A Milli Takım kadrosu belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda son iki maçına çıkacak A Millî Takım’ın kadrosu açıklandı. Montella, 28 kişilik listede dikkat çeken tercihlere imza attı. İlk kez davet edilenler ve geri dönen isimler taraftarın ilgisini çekti.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda son iki kader maçına çıkacak olan A Millî Takımımızın aday kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Vincenzo Montella, Bulgaristan ve İspanya karşılaşmaları için 28 kişilik bir kadro belirledi.

Danimarka ekibi FC Midtjylland formasıyla dikkat çeken Aral Şimşir, ilk kez A Millî Takım’a çağrılma gururunu yaşadı. Kadrodaki bir diğer dikkat çeken isim ise Başakşehir'de gösterdiği performansla beğeni toplayan Yusuf Sarı oldu; Sarı, yaklaşık iki yıl aradan sonra yeniden Ay-Yıldızlı formaya davet edildi.

Millî takım oyuncuları, 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.00’den itibaren TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanmaya başlayacak. Ay-Yıldızlılar, ilk antrenmanını aynı gün saat 18.30’da yapacak.

KALECİLER

Altay Bayındır – Manchester United
Mert Günok – Beşiktaş
Muhammed Şengezer – Başakşehir
Uğurcan Çakır – Galatasaray

DEFANS

Abdülkerim Bardakcı – Galatasaray
Çağlar Söyüncü – Fenerbahçe
Emirhan Topçu – Beşiktaş
Eren Elmalı – Galatasaray
Ferdi Kadıoğlu – Brighton
Merih Demiral – Al-Ahli
Mert Müldür – Fenerbahçe
Samet Akaydin – Rizespor
Zeki Çelik – Roma

ORTA SAHA

Atakan Karazor – Stuttgart
Hakan Çalhanoğlu – Inter
İsmail Yüksek – Fenerbahçe
Kaan Ayhan – Galatasaray
Orkun Kökçü – Beşiktaş
Salih Özcan – Dortmund

FORVET / HÜCUM

Aral Şimşir – Midtjylland
Arda Güler – Real Madrid
Barış Alper Yılmaz – Galatasaray
Deniz Gül – Porto
İrfan Can Kahveci – Fenerbahçe
Kenan Yıldız – Juventus
Kerem Aktürkoğlu – Fenerbahçe
Oğuz Aydın – Fenerbahçe
Yusuf Sarı – Başakşehir

BULGARİSTAN MAÇI BURSA'DA VE ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Montella yönetimindeki Türkiye, 14 Kasım Cuma günü yapacağı son çalışmanın ardından Bulgaristan maçı için kara yoluyla Bursa’ya hareket edecek. Aynı gün saat 20.00’de Teknik Direktör Montella ve bir futbolcu, maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki mücadele, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Kritik karşılaşma TV8 ekranlarından ve Exxen platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

