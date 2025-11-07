Kim çağrıldı, kim kadro dışı kaldı? A Milli Takım kadrosu belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda son iki kader maçına çıkacak olan A Millî Takımımızın aday kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Vincenzo Montella, Bulgaristan ve İspanya karşılaşmaları için 28 kişilik bir kadro belirledi.

Danimarka ekibi FC Midtjylland formasıyla dikkat çeken Aral Şimşir, ilk kez A Millî Takım’a çağrılma gururunu yaşadı. Kadrodaki bir diğer dikkat çeken isim ise Başakşehir'de gösterdiği performansla beğeni toplayan Yusuf Sarı oldu; Sarı, yaklaşık iki yıl aradan sonra yeniden Ay-Yıldızlı formaya davet edildi.

Millî takım oyuncuları, 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.00’den itibaren TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanmaya başlayacak. Ay-Yıldızlılar, ilk antrenmanını aynı gün saat 18.30’da yapacak.

KALECİLER

Altay Bayındır – Manchester United

Mert Günok – Beşiktaş

Muhammed Şengezer – Başakşehir

Uğurcan Çakır – Galatasaray

DEFANS

Abdülkerim Bardakcı – Galatasaray

Çağlar Söyüncü – Fenerbahçe

Emirhan Topçu – Beşiktaş

Eren Elmalı – Galatasaray

Ferdi Kadıoğlu – Brighton

Merih Demiral – Al-Ahli

Mert Müldür – Fenerbahçe

Samet Akaydin – Rizespor

Zeki Çelik – Roma

ORTA SAHA

Atakan Karazor – Stuttgart

Hakan Çalhanoğlu – Inter

İsmail Yüksek – Fenerbahçe

Kaan Ayhan – Galatasaray

Orkun Kökçü – Beşiktaş

Salih Özcan – Dortmund

FORVET / HÜCUM

Aral Şimşir – Midtjylland

Arda Güler – Real Madrid

Barış Alper Yılmaz – Galatasaray

Deniz Gül – Porto

İrfan Can Kahveci – Fenerbahçe

Kenan Yıldız – Juventus

Kerem Aktürkoğlu – Fenerbahçe

Oğuz Aydın – Fenerbahçe

Yusuf Sarı – Başakşehir

BULGARİSTAN MAÇI BURSA'DA VE ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Montella yönetimindeki Türkiye, 14 Kasım Cuma günü yapacağı son çalışmanın ardından Bulgaristan maçı için kara yoluyla Bursa’ya hareket edecek. Aynı gün saat 20.00’de Teknik Direktör Montella ve bir futbolcu, maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki mücadele, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Kritik karşılaşma TV8 ekranlarından ve Exxen platformlarından canlı olarak yayınlanacak.