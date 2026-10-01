Kızılyıldız-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague maçı canlı yayın bilgileri

EuroLeague'de heyecan Kızılyıldız-Anadolu Efes karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezonun ilk iki haftasında farklı sonuçlar alan iki ekip, 3. hafta mücadelesinde Belgrad'da karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes, Barcelona deplasmanındaki mağlubiyetin ardından sezonun ilk galibiyetini salı akşamı sahasında Real Madrid karşısında aldı. Kızılyıldız ise ilk iki karşılaşmasını kendi sahasında oynamasına rağmen Zalgiris ve Hapoel Tel Aviv karşısından mağlubiyetle ayrıldı.

KIZILYILDIZ-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız ile Anadolu Efes arasındaki EuroLeague 3. hafta karşılaşması 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.

Mücadele Beogradska Arena'da oynanacak.

Basketbolseverler karşılaşmayı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından takip edebilecek.

TAKIMLARDA SON DURUM

Kızılyıldız için EuroLeague sezonunun başlangıcı istediği gibi gitmedi. Sırp ekibi, ilk iki karşılaşmasını kendi sahasında oynamasına rağmen önce Zalgiris'e, ardından Hapoel Tel Aviv'e mağlup oldu. Böylece ilk iki haftayı galibiyet alamadan tamamladı.

Kızılyıldız'da maç öncesinde Patrick Baldwin Jr. eksik oyuncu olarak gösteriliyor. Uzun forvet, sırt sakatlığı nedeniyle listede yer alıyor.

Anadolu Efes ise ilk iki haftada bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Lacivert-beyazlılar sezona Barcelona deplasmanında aldığı yenilgiyle başlarken, ilk galibiyetini salı akşamı evinde Real Madrid'i mağlup ederek elde etti.

Efes'te ise iki sakatlık dikkat çekiyor. Isaia Cordinier, dizindeki sakatlık nedeniyle eksik durumda. Pivot Giorgos Papagiannis de ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle eksikler arasında bulunuyor.

MAÇIN HAKEMLERİ

Beogradska Arena'da oynanacak Kızılyıldız-Anadolu Efes karşılaşmasının hakem üçlüsü de belli.

Mücadelede Gytis Vilius, Steve Bittner ve Sergio Manuel görev yapacak.

İlk iki karşılaşmanın ardından Panathinaikos, 2 galibiyet ve +42 averajla lider durumda. Fenerbahçe 2 galibiyet ve +34 averajla ikinci, Partizan ise yine 2 galibiyet ve +29 averajla üçüncü sırada bulunuyor.

Valencia, Olympiakos ve Dubai de ilk iki haftayı ikişer galibiyetle geçti. Beşiktaş 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 7'nci, Zalgiris 8'inci, Anadolu Efes 9'uncu sırada. Barcelona 10'uncu, Hapoel Tel Aviv 11'inci, ASVEL 12'nci, Olimpia Milano 13'üncü ve Bayern Münih 14'üncü basamakta yer alıyor.