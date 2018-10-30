NBA'de son şampiyon Golden State Warriors deplasmanda Chicago Bulls'u 149-124 mağlup ederken, ilk üç çeyrekte 14 üçlük sayı üreten Klay Thompson tarihe geçti.

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 9 maçla devam edildi. Deplasmanda Chicago Bulls'u 149-124 yenenGolden State Warriors'ın üst üste beşinci galibiyetini aldığı maça Klay Thompson damga vurdu. 14 üçlük isabetiyle oynayan 28 yaşındaki basketbolcu, bir NBA maçında bunu başaran ilk isim oldu. Bir önceki rekor 13 üçlükle Stephen Curry'ye aitti.



Thompson'ın 52 sayı, 5 ribaunt, Stephen Curry'nin 23 sayı, 8 ribauntluk performansı galibiyete önemli katkı sağlarken, Alfonzo McKinnie 19 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.



Ev sahibi ekipte ise Zach LaVine ile Antonio Blakeney'in 21 sayılık çabaları mağlubiyetin önüne geçemedi.



Bucks'ı Ersan sırtladı



Milwaukee Bucks'ın sahasında Toronto Raptors'ı 124-109 mağlup ettiği maçta 19 sayı, 10 ribaunt, 2 asistle oynayan Ersan İlyasova takımın en skorer ismi oldu.



Bucks'ta Malcolm Brogdon ve Eric Bledsoe 17'şer sayı üretti. Konuk takımda ise Serge Ibaka 30 sayı, 9 ribaunt, Pascal Siakam 22 sayı, 8 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.



Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise takımının Atlanta Hawks'ı 113-92 mağlup ettiği maçta 2 sayı, 2 ribaunt ile oynadı.



Lakers deplasmanda kaybetti



LeBron James'in 29 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, 2 top çalma, 2 blokla oynadığı maçta Los Angeles Lakers, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 124-120 yenildi.



Ev sahibi ekipte Jimmy Butler 32 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Karl Anthony Towns da 25 sayı, 16 ribauntluk performanslarıyla galibiyette önemli rol oynadı.



Lakers bu sezon beşinci kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.