Knicks durdurulamıyor: Üst üste 6. galibiyet geldi!

NBA’de normal sezon heyecanı kıyasıya mücadelelerle devam ediyor. Doğu Konferansı’nın iddialı ekiplerinden New York Knicks, sahasında ağırladığı Los Angeles Lakers’ı 112-100 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça taşıdı.

MADISON SQUARE GARDEN'DA YILDIZLAR GEÇİDİ

Madison Square Garden'da oynanan karşılaşmada Doğu Konferansı ikincisi Knicks, takım oyununu skora yansıtarak sezonun 31. galibiyetine uzandı. Ev sahibi ekipte OG Anunoby 25 sayı, Landry Shamet ise 23 sayıyla galibiyetin mimarları oldu. Takımın diğer önemli isimlerinden Jalen Brunson 12 sayı, 13 asist ve Karl-Anthony Towns 11 sayı, 13 ribauntla mücadele ederek maçı "double-double" ile tamamladı.

Konuk ekip Los Angeles Lakers cephesinde ise yıldız isimlerin performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Luka Doncic’in 30 sayı, 15 ribaunt, 8 asistlik ve LeBron James’in 22 sayı, 5 ribaunt, 6 asistlik katkısına rağmen Lakers, parkeden sezonun 19. mağlubiyetiyle ayrıldı.

LİDER THUNDER DEPLASMANDA GÜLDÜ

Gecenin bir diğer önemli maçında Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, Ball Arena'da Denver Nuggets'ın konuğu oldu. Rakibini 121-111 mağlup eden Thunder, bu sezonki 39. galibiyetini hanesine yazdırdı.

Konuk ekipte Shai Gilgeous-Alexander 34 sayı, 13 asistle yıldızlaşırken, Cason Wallace da 27 sayı, 6 ribauntla galibiyete kritik katkı sağladı. Sezonun 17. yenilgisini alan Denver Nuggets'ta ise Peyton Watson’ın 29 ve Nikola Jokic’in 16 sayılık performansları sonucu değiştirmeye yetmedi.