Knicks ve Timberwolves'tan dev adım: Konferans finallerine bir galibiyet kaldı

NBA Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks, kendi sahasında ağırladığı Boston Celtics’i 121-113 mağlup ederek seride 3-1 üstünlük sağladı. Maçın ikinci yarısında vites yükselten Knicks, hücumdaki etkili performansıyla farkı yarattı.

Knicks’te Jalen Brunson, 39 sayı ve 12 asistle gecenin yıldızı oldu. Takım arkadaşları Mikal Bridges 23 sayı, 7 ribaunt ve Karl-Anthony Towns 23 sayı, 11 ribauntla ona eşlik etti. Bu galibiyetle Knicks, konferans finali için sadece bir galibiyete daha ihtiyaç duyuyor.

TATUM YETMEDİ, CELTICS ZORDA

Son şampiyon Boston Celtics’te Jayson Tatum, 42 sayı, 8 ribaunt, 4 asist ve 4 top çalma ile olağanüstü bir performans sergilese de bu çaba galibiyet için yeterli olmadı. Derrick White ise 23 sayı ve 3 ribaunt ile katkı verdi. Celtics, seriyi uzatmak için artık hata yapma lüksüne sahip değil.

TIMBERWOLVES DEPLASMANDA ZAFERLE DÖNDÜ

Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves, deplasmanda karşılaştığı Golden State Warriors’ı 117-110 mağlup ederek seride durumu 3-1’e getirdi. Timberwolves, zorlu deplasmanda aldığı bu kritik galibiyetle konferans finaline bir adım daha yaklaştı.

Maçta Julius Randle 31 sayı, 5 ribaunt ve Anthony Edwards 30 sayı, 5 asistle oynadı. Warriors cephesinde ise Stephen Curry’nin sakatlığı nedeniyle forma giymemesi dikkat çekti. Onun yokluğunda Jonathan Kuminga 23 sayı, Jimmy Butler ve Draymond Green ise 14’er sayıyla oynasa da mağlubiyeti engelleyemediler.

Her iki konferansta da 3-1'lik üstünlük sağlayan Knicks ve Timberwolves, bir sonraki galibiyetle adlarını konferans finallerine yazdıracak.