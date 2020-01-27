Kobe Bryant'ın için başsağlığı mesajları

NBA efsanesi Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti, spor dünyası yasa boğuldu.

Kobe Bryant'ın şok eden ölüm haberini alan Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, uzun süre göz yaşlarını tutamadı.

James geçtiğimiz günlerde NBA'de tüm zamanların en çok sayı atan oyuncuları listesinde Kobe Bryant'ı geçip 3. sıraya yerleşmişti. LeBron James, maçın ardından Kobe Bryant'a övgü dolu sözler söylemiş ve ondan ilham aldığını belirtmişti.

Kobe Bryant ile birlikte helikopterde bulunan 4 kişi daha hayatını kaybetti. Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızınında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Los Angeles Polis Departmanı da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda helikopter kazasında kurtulanın olmadığını açıkladı. Helikopterin yoğun sis nedeniyle düştüğü ve düştükten sonra alev aldığı aktarıldı.

Milli oyuncular Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ında dahil olduğu NBA'de oynayan birçok basketbolcu, Bryant'ın ölümü nedeniyle duydukları üzüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ulusal.com.tr