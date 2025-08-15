Kocaeli alev alev! Orman yangını 8,5 saattir sürüyor, köy tahliye edildi

Yangın, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine bağlı Akçat ve Suludere mevkilerindeki ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İhbar üzerine itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri ile sivil toplum kuruluşları hızla bölgeye ulaştı. Ancak kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangın kontrol altına alınmakta büyük zorluk yaşanıyor.

AKÇAT KÖYÜ TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşması üzerine Akçat köyü tamamen tahliye edildi. Bazı evlerde ise yangına bağlı hasar meydana geldiği bildirildi. Köyde yaşayan vatandaşlar, güvenli alanlara yönlendirilirken, yangının kırsal yerleşim yerlerine sıçramaması için tüm önlemler alındı.

Yangın söndürme çalışmaları hem havadan hem de karadan aralıksız devam ediyor. Bölgede 6 uçak, 10 helikopter, 75 kara aracı, 200 personel aktif olarak görev yapıyor.

Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da kendi imkanlarıyla destek veriyor. Özellikle yangın hattına yakın bölgelerde gönüllüler, hortum ve su bidonlarıyla söndürme çabalarına katkıda bulunuyor.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin yön değiştirmesi ve hızla yayılması, müdahaleyi zaman zaman imkânsız hale getiriyor. Yetkililer, hava şartlarının normale dönmemesi halinde yangının gece saatlerinde daha da büyüyebileceği uyarısında bulundu.

Bölgede hava kararmış olmasına rağmen yangınla mücadele çalışmaları sürüyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için hava araçlarının gün batımına kadar en üst kapasiteyle çalıştığını, gece boyunca ise karadan müdahalenin devam edeceğini belirtti.