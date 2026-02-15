🔴 Kocaelispor – Gaziantep FK CANLI İZLE! Kocaelispor – Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kocaelispor ve Gaziantep FK, Süper Lig’in 22. haftasında 15 Şubat 2026 Pazar günü karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 14.30’da Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı İzmir bölgesi üst klasman hakemi Fatih Tokail yönetecek.

Ev sahibi Kocaelispor, taraftarı önünde kazanarak ligde üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Gaziantep FK ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

MAÇ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

Maçı internet üzerinden yasal olarak izlemek isteyenler için beIN CONNECT seçeneği bulunuyor.

EKSİKLER KİMLER?

Kocaelispor’da Jovanovic sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Gaziantep FK’da ise Drissa Camara kart cezalısı.

MUHTEMEL 11’LER

Kocaelispor: Gökhan; Dijksteel, Balogh, Smolcic, Haidara; Show, Keita, Tayfur, Agyei; Rivas, Petkovic.

Gaziantep FK: Zafer; Nazım, Tayyip, Mujakic, Rodrigues; Melih, Ogün, Maxim; Kozlowski, Lungoyi, Bayo.

PUAN DURUMU NOTU

Gaziantep FK 28 puanla, Kocaelispor ise 27 puanla haftaya giriyor.