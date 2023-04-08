Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 31. haftasında Kocaelispor ile Zonguldak Kömürspor karşı karşıya gelecek. Peki Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman? Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı saat kaçta? Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı hangi kanalda?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 31. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Kocaelispor ile Zonguldak Kömürspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Kocaelispor, ligde oynadığı 30 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında 1461 Trabzon FK ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor, topladığı 65 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Konuk ekip Zonguldak Kömürspor ise ligde oynadığı 30 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankara Demirspor'a 4-3 mağlup olan Zonguldak Kömürspor, topladığı 44 puanla 8. sırada bulunuyor.
KOCAELİSPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 31. haftasındaki Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı 9 Nisan Pazar günü oynanacak.