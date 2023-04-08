Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Zonguldak Kömürspor ise ligde oynadığı 30 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankara Demirspor'a 4-3 mağlup olan Zonguldak Kömürspor, topladığı 44 puanla 8. sırada bulunuyor.