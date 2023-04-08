Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 31. haftasında Kocaelispor ile Zonguldak Kömürspor karşı karşıya gelecek. Peki Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman? Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı saat kaçta? Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı hangi kanalda?

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Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 31. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Kocaelispor ile Zonguldak Kömürspor karşı karşıya gelecek.

Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Kocaelispor, ligde oynadığı 30 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında 1461 Trabzon FK ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor, topladığı 65 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Zonguldak Kömürspor ise ligde oynadığı 30 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankara Demirspor'a 4-3 mağlup olan Zonguldak Kömürspor, topladığı 44 puanla 8. sırada bulunuyor.

Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

KOCAELİSPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 31. haftasındaki Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçı 9 Nisan Pazar günü oynanacak.