Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'la 2-2 berabere kaldıkları derbide galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Koeman, hayatını kaybeden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener'in haberini devre arası aldıklarını belirterek, "Hepimiz çok üzgünüz. Bu aldığımız haber bir futbol maçından çok daha önemli. Üzücü ve trajik bir durum. Ailesinin yanındayız." ifadelerini kullandı.



Karşılaşmadan önce belirledikleri oyun planının tuttuğunu anlatan Koeman, "İlk yarıda Galatasaray topa daha fazla sahipti ama biz daha çok pozisyon ürettik. Bir duran toptan golü bulmayı başardılar. Bu takıma karşı her zaman boş alan bulabileceğimizi söyledim. Oyun planımızı, disiplinimizi son ana kadar koruduk. 2-0'ı bulduklarında bizim için işler zorlaştı. Galatasaray'ın geriye çekildiğini gördük. Top bizde daha fazla kaldı. Daha iyi oynamaya başladık. Hak ettiğimiz için 2-2'yi yakaladık. Biz bu maçı nasıl kazanamadık? Bence inanılmaz. Kazanamadığımız için üzgünüm." değerlendirmesinde bulundu.



Oyuncusu Mathieu Valbuena'yı oyundan çıkarmasıyla ilgili gelen soruya Hollandalı çalıştırıcı, "Valbuena yorgundu. Uzun zamandır 11 oynamıyordu. İyi bir maç çıkardı. Gollere katkı yaptı. Fit durumda olsaydı ve onu çıkarsaydım, iyi bir hoca olmadığım anlamına gelirdi." cevabını verdi.



Fenerbahçe'nin şansız bir dönemden geçtiğini anlatan Koeman, "Cocu da ben de Hollandalıyız. Biz teknik futbol oynamayı seviyoruz. Fenerbahçe şansız bir dönemden geçiyor. Malatya deplasmanında çok pozisyon bulduk, rakibimiz bir kere gelip maç kazandı. Birkaç maç daha var böyle. Bugün de şanslı olsak kazanabilirdik. Umuyorum bu maç biraz özgüven getirmiştir bize." diye konuştu.



Geleceğiyle ilgili sorulan bir soru üzerinde Koeman, "Geleceğimle ilgili bir şey bilmiyorum. Neler olacağını göreceğiz. Başkan benden, bu maçın hazırlığını yapmamızı istedi. Bundan sonrasını birlikte göreceğiz. Bunun yanıtını sadece başkan verebilir." değerlendirmesinde bulundu.



Maçtan sonra çıkan olayları da değerlendiren Koeman, "Yarın görüntüleri izleyeceğim. Soldado ve Jailson kırmızı kart görmüşler. Hiç sevdiğim şeyler değil bunlar. Disipline ihtiyacımız var bizim. Eğer eşinizle tartışıyorsanız sorun değil ama böyle kavgalar son derece üzücü. İyi bir iş yaptık bugün ancak maç sonu gördüklerim beni mutlu etmedi." diyerek sözlerini tamamladı.