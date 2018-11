Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Koeman, "Burada kalırsam hiçbir şey için söz veremem. Tek yapmam gereken bu şekilde çalışmak." dedi.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, baskı altında olmalarına rağmen Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Fenerbahçe 6 hafta sonra kazandı

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Koeman, kazanmak zorunda oldukları bir maça çıktıklarını anlatarak, "Takımın üzerinde baskı vardı. Lig tablosuna baktığımızda baskı bundan kaynaklanıyordu. Daha iyi yerlere gelmeliyiz bu tabloda. Galibiyetten dolayı mutluyum. Bir hafta içinde üç zorlu maç oynadık. Bu maçta galibiyete ihtiyacımız vardı. Saha içinde gösterdiğimiz performanstan mutluyum. Takım olduğumuzu gösterdik, disiplinimizi sahaya yansıttık. İkinci yarı bizim için savunmacı anlayışla geçti. Bazı oyuncularım yorgundu. Yinede fazla şans üretemediler. Bu galibiyeti hak ettik, oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Her teknik adamın kendine ait düşüncelerinin olduğunu dile getiren Koeman, "Takımın birinci hocası olmadan önce de gördüğüm bir şey vardı, bu takım çok çabalıyordu. Şu an biraz daha dar alanda oynuyoruz. Futbolda ilk yapmanız gereken şey budur. Bu sayede rakibe çok alan vermiyoruz. Bu çok önemli. Sadece savunma yapmak değil, benim için önemli nokta güçlü yanlarınızı gösterip zayıf yanlarınızı göstermemektir." değerlendirmesinde bulundu.



"Burada kalırsam hiçbir şey için söz veremem"

Koeman, takımdaki geleceği hakkında da konuşarak şunları kaydetti:

"Burada kalırsam hiçbir şey için söz veremem. Tek yapmam gereken bu şekilde çalışmak. Çok gelişmemiz gerekiyor. Ligdeki sıralamamız belli. Belki bu akşam bir başlangıç olur, birçok sakat oyuncumuz var. Kasım ve aralık aylarında oynayacağımız 9 maç var. Bir sonraki maç Trabzon deplasmanına milli aradan dolayı sadece bir-iki gün tam takım çalışabileceğiz. Durum bu, bu durumla başa çıkacağız. Bu akşamki skor takıma öz güven aşılamıştır. Şampiyonlukla ilgili konuşmak için çok erken. Şu an o noktada değiliz. Semih Özsoy'un hakkımda söyledikleri güzel şeyler ama bana bilgi verecekleri ana kadar bu durumla ilgili bir açıklama yapmayacağım. Ben sadece bekliyorum ve bu konuda da son derece rahatım. Bekleyip görelim."

Taraftarın kendi lehine yaptığı tezahüratları da değerlendiren Koeman, "İsmimi bağırdıklarını duymadım. Taraftarın isminizi bağırması her zaman güzeldir. Bunu ailemden öğrendim, duygusal bir dünyada yaşıyoruz. İki maç kaybetsek farklı sonuçlar da olabilir. Kalıp kalmama konusunda ben son derece rahatım." ifadelerini kullandı.

Takımdaki futbolcular İsmail Köyaşı, Barış Alıcı, İslam Slimani ve Hasan Ali Kaldırım hakkında da yorum da bulunan Koeman, sözlerini şöyle tamamladı:

"İsmail Köybaşı adına üzgünüm. Taraftarlarla sorun yaşadığını gördük. Gerçekten çok çalışan harika bir profesyonel. Hasan Ali, çok iyi bir oyuncu. Büyük bir enerjisi var. Biraz nefes almada sıkıntı yaşıyordu bugün. Buna rağmen çok iyi bir iş çıkardı. sıkıntı yaşıyordu bu akşam. Defansif açıdan mükemmel iş çıkarıyor. Top bizdeyken de iyi iş yapıyor. Onun performansından mutluyum. Barış Alıcı içinse şu an içinde bulunduğumuz durum 'Sen oyna, sen gir, sen çık.' değil. Tek yapmamız gereken maçları kazanmak. Barış'ın da zamanı gelecek. Son iki maçta iki forvetle oynadık, bu yüzden arkayı sağlam tutmamız lazımdı. Bu da oynamamasına etken. Slimani'nin de şansızlığı var. Anderlecht maçında kaçırdığı gol nedeniyle o gece uyumamış. Zor bir dönemden geçiyor ama şanslar geldiğinde goller atacaktır."



"Koeman'dan memnunuz"

Fenerbahçe Kulübünün Başkan Vekili Semih Özsoy, teknik sorumlu Erwin Koeman'dan memnun olduklarını dile getirdi.

Takımda çok iyi bir ahenk oluştuğunu aktaran Özsoy, Hollandalı çalıştırıcının neler yapabileceğini zamanın göstereceğini ifade etti.

Galatasaray derbisinin ardından konuşmamayı tercih ettiklerini vurgulayan Özsoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Hangi takımın olduğu önemli değil ama biz takımların antrenörleriyle herhangi bir diyaloğa girmek istemiyoruz. Yönetim kurulu üyeleri ve başkanların verdiği açıklamalar bizce hoş değil. Spor Bakanımızın liderliğinde İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, federasyon başkanı ve tüm kulüplerin olduğu toplantıda gündeme gelmişti. Olduğu takdirde böyle şeylerin yapıcı olduğu söylenmişti. Kışkırtıcı eylemlerden kaçınması söylenmişti. Biz de bunlara uyan bir kulübüz. Federasyon kurallarına uyarız.



Konuşmamayı tercih etmiştik. Konuşmanın bir cezası olmadığını gördük."

Kin ve nefretten uzak bir kulüp olduklarını hatırlatan Özsoy, şunları aktardı:

"Cezalar bizim tarafımızdan adil değil. Hem yönetici hem futbolcu anlamında. Oyunu çirkinleştiren ve adeta buralara gelmesini sağlayan oyuncu sarı kartla cezalandırılmadı, adeta ödüllendirildi. Defalarca seyredilen VAR sayesinde düzeltilecek kararlar düzeltilmedi. Biz bekledik. Sessizliğimiz yanlış anlaşıldı. Suçluluk duygusuyla çok hata yapan çok konuşur, bir kez daha gördük. Bundan sonra bizim savunma zamanımız geldi. Arkadaşlar çok iyi hazırlanıyor gerekli savunmaları verecekler. Federasyonumuzda bize göre yaptığı bazı hataları telafi yoluna gidecektir."

Derbi maçının ardından koridorlarda yaşanan çirkin olaylardan haberdar olmadıklarını vurgulayan Özsoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray stadyumunu bilenler bilir. Bizim maçı seyrettiğimiz yerle soyunma odasında uzak bir mesafe var. Maç bitince aşağıya indiğimizde yaşanan çirkin olaylardan haberimiz yoktu. Biz sadece oyuncu ve teknik kadroyu gördük. Fatih Terim'in uzattığı eli sıkmak kadar doğal bir şey yoktur, bizi sakinliğe davet ettiler. Bu arada yaşananlar yaşandı. Açıklamalardan haberimiz yoktu. Ben o sıcağı sıcağına yaptığım açıklamada, 'Hasan hocada sıkıntı var' dedim. O gün çok önemli gündü, Koray kardeşimizi kaybetmiştik. Fazla da uzağa gitmeden konuyu kapattık. Uzatılan eli sıktık. Mustafa başkan ve yönetime teşekkür ettik. Bizim (akreditasyon) kartlarımız çimlere Abdurrahim Albayrak gibi çıkmaya da yeterli. Biz onların peşinde koşmadık. Oyuncularımıza hakim olduk. Türkiye'de bir yalan söyleniyor doğru söyleyen doğruyu ispatla mükellef oluyor. Kabadayılık yapanların ayıbı yok ama verildiğinde var. Dolayısıyla kelimelere takılmamak lazım. Sözlerimizin arkasındayız. Başkan ve liderimiz Ali Koç'tur. Kim ne hak ediyorsa üstüne alsın."

Özsoy, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yürütülen HeForShe hareketini getirenlere teşekkür ederek, öncü olmanın mutluluğunu yaşadıklarını da sözlerine ekledi.