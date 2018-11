Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Erwin Koeman, "Bizi bekleyen yeni bir karşılaşma var, ona odaklanmalıyız. Her zaman en önemlisi bir sonraki karşılaşmanızdır." dedi.

Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Erwin Koeman, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Belçika temsilcisi Anderlecht ile iç sahada önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

Koeman, karşılaşma öncesi, maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına sarı-lacivertli futbolculardan Andre Ayew ile katıldı.

Hollandalı çalıştırıcı, kendi sahalarında kazanmaya ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Konuk ekibin de galibiyet için oynayacağını belirten Koeman, "Galatasaray maçında oynadığımız oyunla ilgili memnuniyet duyuyorum ama yarın bizi bekleyen yeni bir karşılaşma var, ona odaklanmalıyız. Her zaman en önemlisi bir sonraki karşılaşmanızdır. Benim bu konuda inancım son derece yüksek ama yarın akşam sahada göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.



Süper Lig'de oynadıkları Galatasaray maçının ardından yaşanan olaylara da değinen Koeman, şöyle devam etti:

"Maç sonu gördüğüm görüntülerden dolayı kesinlikle mutlu değilim ama bir de şöyle bir durum var. Anlamadığım durumlar var. Şöyle bir örnek vereyim. Roberto Soldado, Younes Belhanda tarafından orada saldırıya, bir hakarete uğruyor. Belhanda sarı kart görüyor, Soldado ise kırmızı kart görüyor. Yiğithan, Serdar Aziz tarafından itiliyor ve Serdar Aziz, Yiğithan'a yumruk atıyor. Görüntüler yalan söylemez."



Hollandalı teknik adam, takımın başında kalıp kalmayacağıyla ilgili soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Benim için bu konu son derece açık. Önümüzde bizi bekleyen iki karşılaşma var. Biri yarın, diğeri de pazar akşamki karşılaşma. Bizim için şu anda en önemlisi kendimizi bu iki karşılaşmaya çok iyi şekilde hazırlamak. Daha sonra bizi bekleyen bir milli maç arası var. O iki haftalık maç oynamayacağımız süreçte Fenerbahçe kararını verecektir. Ben de o kararı bekleyeceğim ama dediğim gibi şu anda en önemlisi bu iki maç. Ne olacak, ne olmayacak bunlarla ilgili konuşmak değil benim için doğrusu. Ben bir antrenörüm, bir teknik direktörüm. Benim için en önemlisi bu iki maç, sonrasını daha sonra göreceğiz."

Koeman, kafasındaki ideal dizilişi belirlediğini ancak bunu takımın başında kalması durumunda söyleyeceğini de sözlerine ekledi.



Ayew: "3 puan düşüncesiyle sahada olacağız"

Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Andre Ayew, hedeflerinin 3 puan olduğunu belirtti.

Grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Ayew, "Her geçen gün gelişiyoruz. Her geçen gün kendimizi daha iyi noktaya taşıdığımıza inanıyorum. Yarın da üzerimize düşeni yapmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Anderlecht'in zorlu bir rakip olduğunu kaydeden Ayew, "3 puan düşüncesiyle sahada olacağız. Avrupa Ligi'nde yola devam edebilmek için çok büyük şansımız olduğuna inanıyorum. Avrupa Ligi önemli bir turnuva, konsantrasyonumuzu son ana kadar üst seviyede tutmamız gereken bir kulvar. Topla iyi oynayan bir takımla karşılaşacağız. Kafa kafaya giden bir maç olacağına inanıyorum. Birbirine yakın bir mücadele olacaktır ama bu turu geçebilmek için her türlü fırsatın önümüzde olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Ayew, Fenerbahçe'de oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Birkaç ay oldu ben buraya geleli. Bu ligi aslında gelmeden öncede tanıyordum. Arkadaşlarım var bu ligde daha önceden oynayan. Türkiye'nin bana göre en büyük takımına geldim. Gerçekten çok büyük bir takımda forma giydiğimi biliyorum ve böyle bir fırsattan dolayı memnuniyet duyuyorum. Açıkçası sezona çok zor bir başlangıç yaptık. Hem bireysel olarak en iyi performansımızı gösterme açısından zorlandığımız bir başlangıçtı hem de takım performansı olarak açıkçası iyi bir başlangıç yapamadık. Ama son dönemde herkesin kendine olan güveni artmaya başladı. Gerek ben gerek takım arkadaşlarım iyiye doğru gidiyoruz. Umuyorum bu çok büyük takımın o çok büyük görüntüsünü en kısa zamanda ortaya koyabiliriz."