Kolu kırılan Osimhen Nijerya yolcusu: Operasyon kararı o tarihe kaldı
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a elendiği maçta sakatlanan ve sağ ön kolunda kırık tespit edilen Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'ya gidiyor.
PEŞ PEŞE SAKATLIKLAR
Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda sahasında 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında İngiliz ekibi Liverpool'a konuk oldu. Deplasmanda rakibine 4-0 mağlup olan Galatasaray, bu sonuçla Avrupa macerasına nokta koydu.
Devler Ligi'ne veda eden ekip, karşılaşmada Noa Lang ve Victor Osimhen'den gelen peş peşe sakatlık haberleriyle sarsıldı.
SAĞ ÖN KOLDA KIRIK TESPİT EDİLDİ
Zorlu mücadelenin ardından Galatasaray cephesinden oyuncuların sağlık durumlarına ilişkin ilk bilgiler paylaşıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, maç esnasında sakatlık geçiren Victor Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildiği duyuruldu.
HT Spor'da yer alan habere göre; Liverpool maçında yaşadığı ciddi sakatlığın ardından Victor Osimhen, ülkesi Nijerya’ya gidecek. Haberin detaylarında, Osimhen'in ameliyat masasına yatıp yatmayacağının 23 Mart Pazartesi günü yapılacak olan ileri tetkiklerin ardından belli olacağı bildirildi.