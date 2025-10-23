Konferans Ligi'nde temsilcimiz sahne alıyor! Samsunspor - Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Konferans Ligi 2. Hafta mücadelesinde temsilcimiz Samsunspor, Ukrayna'nın köklü ekiplerinden Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Gruptaki ilk maçını kazanan Karadeniz ekibi, sahasında galip gelerek avantajını sürdürmek istiyor.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma, bu akşam saat 22:00'de başlayacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadele, TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak ekranlara gelecek.
Maçı İzlandalı hakem I. Kristjánsson yönetecek. VAR koltuğunda ise Avusturyalı hakem M. Schüttengruber oturacak.
Temsilcimiz Samsunspor, maça moralli çıkıyor. Oynadığı son 5 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen (3 galibiyet, 2 beraberlik) Samsunspor, gruptaki ilk maçından da galibiyetle ayrılmıştı. Konuk ekip Dinamo Kiev ise son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak istikrarsız bir grafik çizdi ve gruptaki ilk maçını puansız kapattı.
İki takımın maça çıkması beklenen muhtemel kadroları şu şekilde:
Samsunspor: Okan Kocuk (K), Zeki, L. Satka, R. van Drongelen, L. Tomasson, A. Makoumbou, T. Coulibaly, C. Holse, Emre, A. Musaba, M. Mouandilmadji.
Dinamo Kiev: R. Neshcheret (K), O. Karavaev, D. Popov, A. Thiare, K. Vivcharenko, M. Mykhailenko, N. Voloshyn, O. Pikhalonok, V. Buyalskiy, S. Ogundana, E. Guerrero.