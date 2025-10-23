Konferans Ligi'nde temsilcimiz sahne alıyor! Samsunspor - Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma, bu akşam saat 22:00'de başlayacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadele, TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak ekranlara gelecek.

Maçı İzlandalı hakem I. Kristjánsson yönetecek. VAR koltuğunda ise Avusturyalı hakem M. Schüttengruber oturacak.

Temsilcimiz Samsunspor, maça moralli çıkıyor. Oynadığı son 5 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen (3 galibiyet, 2 beraberlik) Samsunspor, gruptaki ilk maçından da galibiyetle ayrılmıştı. Konuk ekip Dinamo Kiev ise son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak istikrarsız bir grafik çizdi ve gruptaki ilk maçını puansız kapattı.

İki takımın maça çıkması beklenen muhtemel kadroları şu şekilde:

Samsunspor: Okan Kocuk (K), Zeki, L. Satka, R. van Drongelen, L. Tomasson, A. Makoumbou, T. Coulibaly, C. Holse, Emre, A. Musaba, M. Mouandilmadji.

Dinamo Kiev: R. Neshcheret (K), O. Karavaev, D. Popov, A. Thiare, K. Vivcharenko, M. Mykhailenko, N. Voloshyn, O. Pikhalonok, V. Buyalskiy, S. Ogundana, E. Guerrero.