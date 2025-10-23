Konferans Ligi'nde temsilcimiz sahne alıyor! Samsunspor - Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Konferans Ligi 2. Hafta mücadelesinde temsilcimiz Samsunspor, Ukrayna'nın köklü ekiplerinden Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Gruptaki ilk maçını kazanan Karadeniz ekibi, sahasında galip gelerek avantajını sürdürmek istiyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Konferans Ligi'nde temsilcimiz sahne alıyor! Samsunspor - Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma:

Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma, bu akşam saat 22:00'de başlayacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadele, TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak ekranlara gelecek.

Maçı İzlandalı hakem I. Kristjánsson yönetecek. VAR koltuğunda ise Avusturyalı hakem M. Schüttengruber oturacak.

Temsilcimiz Samsunspor, maça moralli çıkıyor. Oynadığı son 5 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen (3 galibiyet, 2 beraberlik) Samsunspor, gruptaki ilk maçından da galibiyetle ayrılmıştı. Konuk ekip Dinamo Kiev ise son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak istikrarsız bir grafik çizdi ve gruptaki ilk maçını puansız kapattı.

İki takımın maça çıkması beklenen muhtemel kadroları şu şekilde:

Samsunspor: Okan Kocuk (K), Zeki, L. Satka, R. van Drongelen, L. Tomasson, A. Makoumbou, T. Coulibaly, C. Holse, Emre, A. Musaba, M. Mouandilmadji.

Dinamo Kiev: R. Neshcheret (K), O. Karavaev, D. Popov, A. Thiare, K. Vivcharenko, M. Mykhailenko, N. Voloshyn, O. Pikhalonok, V. Buyalskiy, S. Ogundana, E. Guerrero.

CHP'de olağan kurultay tarihi belli olduCHP'de olağan kurultay tarihi belli olduSiyaset
Aziz İhsan Aktaş örgütü davasında yeni gelişme! Görevden uzaklaştırılan başkan Ahmet Özer için tahliye dilekçesi verildi!Aziz İhsan Aktaş örgütü davasında yeni gelişme! Görevden uzaklaştırılan başkan Ahmet Özer için tahliye dilekçesi verildi!Gündem
samsunspor Dinamo Kiev
Günün Manşetleri
Bayrampaşa'da seçim yeniden yapılacak
Ahmet Türk 'örgüt propagandası' suçlamasından beraat etti!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
İstanbul'da 'maskeli' cinayet, yağma ve kurşunlama çetelerine dev darbe
Gümrükten 288 milyonluk 10 lüks araca dev operasyon
Sayıştay’a yeni üyeler belli oldu!
Sosyal medya kullanımı için yeni düzenleme
İşte sürücüleri bekleyen rekor cezalar!
Eski başkan yardımcısı "kayıt dışı araçları" tek tek anlattı!
5 bin 503 firmaya 9 ayda 8,8 milyar lira!
Çok Okunanlar
Parası bankada olanlar dikkat! Parası bankada olanlar dikkat!
23 Ekim güncel altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Ekim güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
İlaçları bıraktıran formül! İlaçları bıraktıran formül!
Van için korkutan 30 yıllık döngü! Van için korkutan 30 yıllık döngü!
Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti! Köfteden sakatat, baharattan yasaklı boya çıktı! Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti! Köfteden sakatat, baharattan yasaklı boya çıktı!