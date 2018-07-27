banner982
Meksika'daki Türk Büyükelçiliği çalışanı kayboldu
Meksika'daki Türk Büyükelçiliği çalışanı kayboldu
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten ABD'nin yaptırım tehdidine cevap
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten ABD'nin yaptırım tehdidine cevap
Akar'dan net mesajlar
Akar'dan net mesajlar
İstanbul'da metro seferleri normale döndü
İstanbul'da metro seferleri normale döndü

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, Süper Kupa finaline hazırlanıyor

Süper Kupa finalinin oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Finalde ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulanacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, Süper Kupa finaline hazırlanıyor

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor arasında 5 Ağustos'ta Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak final karşılaşması için tüm hazırlıklar sürüyor. Daha önce Milli Takımın Hollanda, İzlanda ve Ukrayna maçlarına da ev sahipliği yapan stadyumda, zemin bakımı, koltuk temizliği gibi çalışmalar hız kazandı. Stadyumda bir yandan hazırlıklar sürerken diğer yandan da yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ettiği gözlendi. 

İLK KEZ 'VAR' UYGULANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinin de incelemelerini sürdürdüğü stadyumda, ilk kez kez Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulanacak. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #süper kupa final
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.