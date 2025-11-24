Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ligde geride kalan haftalarda topladığı 14 puanla 10. sırada yer alan Çağdaş Atan yönetimindeki Konyaspor, taraftarı önünde galibiyet arıyor. Son maçında Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup olan Yeşil-Beyazlılar, bu maçı kazanarak moral bulmak istiyor. Diğer tarafta ise 13 puanla 14. basamakta bulunan Erol Bulut’un öğrencileri Antalyaspor, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği karşısında aldığı 2-1’lik galibiyetin moraliyle sahaya çıkacak. Sadece 1 puan farkla sıralanan iki ekibin mücadelesi, alt sıralardan uzaklaşıp üst sıralara tırmanmak adına büyük önem taşıyor.

MÜCADELE SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00’de başlayacak olan müsabaka beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Konyaspor, ligdeki son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak istikrarsız bir görüntü çizerken, Antalyaspor ise aynı periyotta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. İki teknik adamın taktik savaşına sahne olacak maçta kazanan taraf, lig sıralamasında rakibinin önüne geçme fırsatını yakalayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Teknik direktörler Çağdaş Atan ve Erol Bulut, galibiyet parolasıyla sahaya sürecekleri kadroları belirledi.

Ev sahibi Konyaspor sahaya Bahadır Güngördü, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Y. Andzouana, Jin-Ho Jo, M. Ştefanescu, Melih, E. Bardhi, J. Muleka ve Umut 11'i ile çıkacak.

Konuk ekip Antalyaspor ise mücadeleye Abdullah Yiğiter, Veysel, Hüseyin, Bünyamin, K. Paal, J. Ceesay, D. Saric, S. van de Streek, Abdülkadir, N. Storm ve Y. Boli 11'i ile başlayacak.