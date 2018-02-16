Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Atiker Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? gibi aradıklarınız bu haberde. Süper Lig'de 22. hafta, Atiker Konyaspor Beşiktaş maçı ile start alıyor. Peki Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? ile ilgili merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz. Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Atiker Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Futbol severler ise Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? sorularını merak ediyor. Ligde oynadığı 21 maçın ardından 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 40 puanla 4. sırada zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde ederek 20 puanla düşme hattında 16. sırada bulunan ancak 2. yarıda Samuel Eto'o ve Adis Jahovic gibi flaş transferler yaparak adından söz ettiren Atilker Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş, girdiği zorlu kulvardaki ilk maçı olan Konya deplasmanından mutlak galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor. Konyaspor ise güçlü rakibi Beşiktaş karşısında saha ve seyirci avantajını kullanarak; haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? gibi cevaplar da burada yer alıyor...



Konyaspor'un eski oyuncusu 26 yaşındaki Muhammed Yürükuslu hayatını kaybetti.



Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?



Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'dan itibaren beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Ancak maçın canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak.



Konyaspor Beşiktaş maçında Tosic ve Larin kadroda yok



Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Tosic ve Larin; kafilede yer almadı.