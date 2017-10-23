Konyaspor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay ile yollar ayrıldı. Kulübün resmi internet sitesinden de haber duyuruldu.

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolları ayırdıklarını açıkladı.



Kayserispor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Atiker Konyaspor'da yönetim kurulunun akşam saatlerinde olağanüstü toplandığını kaydeden Baydar, "Mustafa Reşit Akçay ile görüşerek yollarımızı ayırdık. Teknik direktör adaylarıyla görüşmelere başlıyoruz. En kısa sürede yeni teknik direktör takımın başında olacak" dedi.



Resmen açıklandı



Bu açıklamanın ardından kulbünü resmi internet sitesinden de tecrübeli hoca ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı.



Mustafa Reşit Akçay, Atiker Konyaspor'un başında çıktığı Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 13 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik 8 mağlubiyet aldı. Geçen sezonu Türkiye Kupası ile tamamlayarak yeni sezon öncesi Süper Kupayı alan yeşil-beyazlı takım ligde 7 puanla 17. sırada yer alıyor.



Yeşil beyazlı yönetimin Ertuğrul Sağlam ile ilgilendiği ve resmi teklifi en kısa zamanda kendisine ulaştıracakları bilgisi geldi.