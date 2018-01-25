Konyaspor Başkan Yardımcısı Baydar, "Demba Ba konusunda ısrarcı olmadık. Bu futbolcu yerine alternatif isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Demba Ba transferiyle ilgili ısrarcı olmadıklarını belirterek, "Bu futbolcu yerine alternatif isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.



Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde hata yapmak istemediklerini, ince eleyip sık dokuduklarını söyledi.



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ile sürekli istişare içerisinde olduklarını ifade eden Baydar, "Hocamız, takıma dahil olur olmaz faydalı olabilecek hazır futbolcu istiyor. Biz de aynı kanaatteyiz. Dolayısıyla Demba Ba konusunda ısrarcı olmadık. Bu futbolcu yerine alternatif isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmelerde önemli mesafeler aldığımızı söyleyebilirim. En kısa sürede transferi tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.